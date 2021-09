No vax, blitz polizia in tutta Italia: ipotizzavano azioni violente in chat

La polizia di stato ha eseguito 8 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti no vax indagati per istigazione a delinquere aggravata. Le perquisizioni, condotte dalla Digos e dalla polizia postale di Milano in collaborazione con gli uffici territoriali, hanno interessato le province di Milano, Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia. Gli indagati risultano essere membri attivi di un gruppo Telegram denominato “I guerrieri” nel quale vengono progettate/ipotizzate azioni violente da realizzare ( anche con l’uso di armi ed esplosivi fai da te) durante i cortei no green pass sul territorio nazionale, in particolare quella in programma nella capitale per l’11 e il 12 settembre prossimi. Oltre alle abitazioni, i controlli nelle diverse città, hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social.