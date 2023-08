Non solo granchi blu, ora anche la chiocciola asiatica invade le nostre acque

Non solo granchi blu, c'è un'altra specie aliena nelle nostre acque: la chiocciola asiatica d'acqua dolce

Non c'è solo il granchio blu a colonizzare i nostri mari, e a quanto pare anche i nostri laghi - come quello di Garda, alla cui confluenza con il fiume Mincio sono stati avvistati alcuni esemplari. Adesso una nuova specie aliena minaccia il nostro ecosistema. Si tratta della sinotaia quadrata, meglio nota come chiocciola asiatica, ovvero un piccolo mollusco d'acqua dolce originario dell'Asia che si sta diffondendo in Toscana.

Al contrario del famigerato crostaceo che sta infestando le acque italiane, questo esemplare non arriva dall’oceano. L'ipotesi è che sia stato introdotto volontariamente in Italia grazie a traffici clandestini legati a scopi alimentari e ora le sue colonie minacciano invadere le nostre acque interne. I primi avvistamenti risalgono al 2017, è allora che è stata riscontrata la presenza del mollusco nelle acque dell'Arno e di alcuni emissari in cui ha trovato un habitat favorevole. Meno invasiva del granchio, per l'evidente mancanza delle chele così pericolose, la chiocciolina dalla zona di Empoli è ora risalita fino a Firenze e sta colonizzando altri corsi d'acqua. Ma il rischio per il nostro ecosistema ittico è concreto.

E se in Oriente pare siano alla base di prelibati piatti, le sinotaie quadrate potrebbero causare una massiccia proliferazione batterica nelle acque in cui vengono ritrovate, attaccate a sassi di fiume. Al punto da vietarne non solo la raccolta, ma anche la balneazione umana nei corsi in cui si è registrata la maggiore presenza della chiocciola. Rimane quindi ora da monitorare la loro avanzata e verificare l'effettivo rischio per la salute.