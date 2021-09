Nonno Eitan, mossa da film per la fuga. Cambio auto in corsa, polizia beffata

Nonno Eitan, mossa da film per la fuga. Cambio auto in corsa

La vicenda del piccolo Eitan, unico superstite della strage della funivia del Mottarone, rapito dal nonno e portato in Israele si arricchisce di un nuovo capitolo. Emerege un retroscena sulla fuga dall'Italia di Peleg con il piccolo, degna del set di un film d'azione. Una Volkswagen Polo “affrancata” dal controllo satellitare - si legge su Repubblica - e un jet Cessna 680 Citation Sovereign. Sono i due mezzi, entrambi a noleggio, con cui Shmuel Peleg ha prelevato il nipotino Eitan trasportandolo dalla casa di Rotta di Travacò, in provincia Pavia, a Tel Aviv. Due come i “jolly” — chiamiamoli così — che hanno permesso al nonno sequestratore di mettere a segno il suo blitz internazionale. Il primo: un decisivo cambio di auto. Il secondo: un presunto “buco” nel database europeo (SIS) dove vengono inseriti i dati delle persone segnalate dalle autorità di polizia e alle quali i doganieri — in questo caso dell’aeroporto di Lugano — possono impedire di lasciare un paese Schengen (la Svizzera).

Le indagini in corso - prosegue Repubblica - stanno facendo luce su quelli che gli investigatori ritengono essere stati i passaggi cruciali del piano di Peleg. Da una parte le “sponde”, e dunque gli eventuali complici che quasi certamente ci sono stati (l’altra indagata per sequestro di persona è l’ex moglie di Peleg, Esther Cohen); dall’altra, le “falle”. Un combinato disposto che ha spianato la strada al nonno di Eitan. Prima via terra, poi nei cieli.