NoVaxNoTax, spopola l'hashtag su Twitter contro il green pass

Se non abbiamo il diritto di non farci il vaccino allora non paghiamo nemmeno le tasse. Così spopola su twitter il nuovo hashtag #NoVaxNoTax, tra le tastiere no-vax e no-pass. Non si fa attendere, parallelamente, l'ironia degli utenti che rilanciano l'hashtag replicando a suon di cinguettii.

La vostra libertà di tassarmi finisce dove finisce la mia libertà di lavorare#NoVaxNoTax — Il Vero Rover Perseverance 🧀🛰️ (@il_rover) August 30, 2021

«Buongiorno, qui l'Agenzia delle Entrate. Avremmo una cartel...»

«No grazie, non sono vaccinato»#NoVaxNoTax — Martino (@AspTeo) August 30, 2021

"Io vengo segregato e mi si negano SSN e servizi pubblici, ma dovrei pagare SSN e cure pluriennali a questi che intasano i pronto soccorsi dopo essersi sparati in massa i #vaccinibrogaglia (che gli ho pagato io)?", scrive @WCostituzione, con l'hashtag a chiusa dell'articolo. Un altro tweet di @BarillariDav recita: "Se non sono vaccinato e quindi non ho diritto al greenpass per accedere ai servizi pubblici, allora non è più mio dovere pagare le tasse. La logica conseguenza ai loro obblighi e alle loro restrizioni".

Volete negarmi le cure per il fatto di non essere vaccinato? Volete negarmi l'entrata alla banca e alla posta sempre per il suddetto motivo? Volete negarmi pure di spostarmi?

Quando sarà il momento di pagare le tasse la mia risposta sarà questa 🙂 #NoVaxNoTax pic.twitter.com/irDAr3vHAd — Mattia 🧱🧀🇳🇪 (@giands20) August 30, 2021

No taxation without vaccination



#NoVaxNoTax — Erasmo da Narni (@eurallergico) August 30, 2021

Non vuoi che io non vaccinato acceda ai servizi pubblici? Va bene, ma che mi siano restituite le tasse versate, i contributi pagati, i ticket dell'ospedale e mi sia scalato il 22% sul prezzo dei prodotti. #NoVaxNoTax — Martino (@AspTeo) August 30, 2021

il loro unico obiettivo è fare il vaccino a tutti, per sempre. tutto ciò che va contro il vax viene boicottato, ridicolizzato, etichettato come fake news. c'è una cabina di regia dietro tutto ciò ed ecco perchè giornali, tg, vip e medici recitano tutti la stessa parte #NoVaxNoTax — Italiani Incazzati (@mietitore85) August 30, 2021

Non vogliamo che i soldi infetti dei novax vadano nelle casse dello stato, bisogna negare loro gli oneri fiscali #NoVaxNoTax — Garamond 🧱 (@garamontius) August 30, 2021

Le repliche ai tweet no-pass

I #NoVaxNoTax dovrebbero fare un giro nelle terapie intensive. pic.twitter.com/JJ22WDs8dm La cosa tragica dei #novaxnotax è che esistono, sono tra noi, possono essere il vicino, la simpatica vecchietta che ci sorride quando portiamo a spasso il cane, il prof di biologia con due master, la mamma della nostra migliore amica.

Hanno facce normali, ma normali non sono. https://t.co/3LFRx9xaFU — Michertolame 🧱(🚫🤤) (@Michertolame) August 30, 2021 — Chili 🧀 (@chilisummer) August 30, 2021

#NoVaxNoTax mi sembra sensato.

Chi non vuole vaccinarsi non paga le tasse ma non potrà usufruire di nessun servizio, a partire dalla sanità.

Per me va bene. — Armando Travaglini (@Armytra77) August 30, 2021