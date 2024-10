Nuovo Codice della Strada, dall'alcolock agli autovelox: ecco cosa cambia

Nuovo codice della strada, arriva l'ok della Commissione in Senato dopo il via libera della Camera. Ecco cosa cambierà

In Commissione Trasporti del Senato via libera al Codice della strada. "Oggi si chiude in Commissione Trasporti l'iter del nuovo Codice della strada - dichiarano i senatori della Lega in Commissione Tilde Minasi, capogruppo e relatrice, Nino Germanà e Manfredi Potenti - più tutele per tutti gli utenti e maggiore sicurezza per i cittadini, più regole di buonsenso come lo stop ai monopattini selvaggi e anche novità quali l'alcolock".

Le nuove norme del Codice della Strada prevedono pene più severe per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Le sanzioni vanno da multe di 573 a 6.000 euro, sospensioni della patente fino a 2 anni, arresto fino a 1 anno e una decurtazione di 10 punti. Per chi risulta positivo alle droghe, non serve dimostrare l'alterazione per configurare il reato.

Viene introdotto l'alcolock, un dispositivo che impedisce l'accensione del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. Inoltre, l'uso del cellulare alla guida comporta multe da 250 a 1.000 euro, sospensione della patente fino a 90 giorni e decurtazione di punti, con pene maggiori in caso di recidiva.

Cambiamenti anche per gli autovelox: se si ricevono più multe in un'ora, si paga solo la più grave, aumentata di un terzo. Le sanzioni per eccesso di velocità possono arrivare fino a 1.084 euro e prevedere la sospensione della patente. La guida contromano, se causa incidenti, comporta la confisca del veicolo.

Per i neopatentati, il divieto di guidare auto potenti passa da 1 a 3 anni, ma con limiti più flessibili. Gli scooter 125cc potranno circolare su tangenziali e autostrade. Aumentano le pene per l'abbandono di animali su strada, con sospensione della patente fino a un anno.

Bici e monopattini avranno nuove regole: casco, targa e assicurazione obbligatori per i monopattini, vietata la circolazione su marciapiedi. I ciclisti saranno più tutelati, con l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri durante il sorpasso.

Infine, viene introdotta la "sospensione breve" della patente, automatica e senza intervento del prefetto, per violazioni gravi come l'uso del cellulare, mancato rispetto delle cinture o dei semafori.

Soddisfatto il ministro Salvini: "Chiuso il nuovo Codice strada in commissione al Senato, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Dopo l'esame in Aula a Palazzo Madama, il testo diventerà legge. Grande soddisfazione di Matteo Salvini". Lo scrive il Mit in una nota.