Omicidio Catania, morte tremenda di Elena. Dentro un sacco nero e coltellate

Omicidio Catania, l'esito dell'autopsia sul corpo di Elena è drammatico

L'autopsia sul corpo della piccola Elena, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre nel Catanese, non lascia dubbi: la morte è stata atroce. Martina Patti - si legge su Repubblica - ha chiuso la figlia in un sacco e ha iniziato a infierire con un coltello. Già dai primi accertamenti effettuati lunedì, erano emersi sette colpi: al collo, all’orecchio, alla spalla. Una scena raccapricciante. Ieri mattina, davanti alla gip Daniela Monaco Crea, la donna è tornata ad ammettere di avere ucciso la figlia nel campo, ma il suo racconto continua ad essere pieno di non ricordo. "Ho l’immagine del coltello — sussurra — ma non ricordo assolutamente dove l’ho preso". E ancora: "Non ricordo di avere sotterrato la bambina, ma sicuramente sono stata io".

Sin dal primo momento, inoltre, - prosegue Repubblica - c’era stato anche il sospetto che il delitto fosse avvenuto in casa e non nel campo. Ma, adesso, i primi esami della sezione Investigazioni scientifiche dicono che non ci sono tracce di sangue nella 500 di Martina Patti. Né all’interno dell’abitacolo, né nel portabagagli. Segno che la bambina è entrata ancora viva in quell’auto. Immaginando un pomeriggio di giochi con la sua mamma. Lunedì, poco dopo l’ora di pranzo, la piccola Elena Del Pozzo è entrata in auto con il suo solito sorriso. Mamma Martina le aveva detto probabilmente che sarebbero andate a fare un gioco, nel campo poco distante. È l’ultima ipotesi degli investigatori.