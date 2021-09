Omicidio Chiara Ugolini, Impellizzeri si è impiccato in carcere a Verona

Omicidio Chiara Ugolini, Impellizzeri si impicca in carcere. Accusato lo scorso 5 settembre di averla uccisa nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino

La salma del 38enne accusato dell'omicidio della vicina di casa è stata trovata nella mattinata di oggi, 27 settembre, nel carcere di Verona. L’uomo avrebbe dovuto essere interrogato oggi stesso. Lo riferisce il sindacato nazionale della Polizia Penitenziaria Uilpa. Il segretario nazionale della Uilpa, Gennarino De Fazio ha spiegato che il tragico gesto sarebbe stato compiuto dal 38enne padovano intorno alle 5.30. Impellizzeri era stato tratto in arresto il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze in Toscana, in fuga da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi era stato trasferito nel carcere veronese di Montorio dal Solliciano fiorentino.

La morte di Chiara Ugolini

Chiara Ugolini era stata trovata morta nel suo appartamento nei pressi del Lago di Garda con uno straccio di candegina in bocca, e del sangue nel cavo orale che sembra accreditare l'ipotesi di emorragia interna. Secondo la procura l'aggressore avrebbe tentato di abusarla, e per zittirla le avrebbe tappato la bocca con lo strofinaccio. A Impellizzeri al momento del fermo sono stati trovati graffi sul collo, segno che probabilmente Chiara avesse tentato di difendersi dalla violenza dell'uomo.