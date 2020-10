Omicidio Lecce, il killer ha ucciso Daniele perchè piaceva molto alle donne

Antonio De Marco ha deciso di vuotare il sacco. Il killer della coppia di fidanzati di Lecce, Daniele ed Eleonora sta tirando fuori tutto quello che ha dentro, quello che teneva al sicuro nel suo diario: i suoi drammi, le sue paure le sue angosce. In quel diario non c’è quindi il racconto delle sue giornate, ma i suoi istinti, anche violenti, e le sue delusioni che sfociavano in una voglia di vendetta per chi, al contrario di lui, conduceva una vita brillante e di successo anche con le donne.

Daniele De Santis era ai suoi occhi l’emblema di tutto questo. E nel diario, nel mese di agosto, verso la fine delle pagine, compare il suo nome e la sua figura e lui diventa il possibile destinatario dei suoi istinti omicidi. Lunedì scorso i legali hanno incontrato De Marco in carcere per chiedergli, ancora una volta, la massima collaborazione. Sarà importante per analizzare la personalità del killer che, chiuso in carcere presto incontrerà i consulenti nominati dagli avvocati difensori Andrea Starace e Giovanni Bellisario e incaricati di valutare se ci siano le condizioni per chiedere una perizia psichiatrica che ormai sembra comunque certa.