Omicidio Sassuolo, il massacro è stato scoperto dalla terza figlia di 11 anni

Sassuolo, la terza figlia ha bussato alla porta. Erano tutti morti

La strage di Sassuolo che ha portato alla morte di due bambini di 2 e 5 anni, della moglie e della suocera del killer e al suicidio dello stesso uomo, ha avuto una sola superstite. L'unica a salvarsi è stata la terza figlia di Nabil Dhahri, la ragazzina di 11 anni era a scuola al momento della tragedia, ma è stata proprio lei - si legge sul Corriere della Sera - la prima a scoprire che tutta la sua famiglia non c'era più. La ragazzina ha bussato più volte, a lungo. Ma nessuno è andato ad aprirle la porta. Dall’altra parte dell’ingresso, nel corridoio, erano tutti morti: la mamma Elisa Mulas, 43 anni, i fratellini Ismaele e Sami, due e cinque, la nonna Simonetta, 63enne. Una strage commessa, forse un paio d’ore prima e accoltellandoli tutti, dall’ex compagno di Elisa.

Il killer - prosegue il Corriere - non accettava la fine della relazione con la donna e che per questo l’aveva minacciata più volte: l’uomo, dipendente in un supermercato, poi si è tolto la vita tagliandosi entrambi i polsi con una lunga lama forse presa nella cucina. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra mobile di Modena la strage è stata commessa poco prima che la ragazza rincasasse, tra le 13 e le 14. Sconvolgente la scena: i corpi erano tutti lì, tra ingresso e cucina. Elisa sarebbe stata la prima a essere uccisa, forse mentre cercava di difendersi. C’è un sopravvissuto: il nonno di lei, 97 anni. Stava in una cameretta, ignaro di quell’orrore perché affetto da demenza senile.

