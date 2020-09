Omicidio Willy, Conte ai funerali: "Non è episodio isolato, basta al bullismo"

Migliaia di persone hanno raggiunto e stanno raggiungendo la zona del campo sportivo di Paliano per prendere parte ai funerali di Willy Monteiro Duarte. All'interno dell'area erbosa potranno prendere posto solo in 1.500-1.700, tutti distanziati, gli altri invece dovranno restare all'esterno. Sin dalle 7 la gente si è messa in fila per accedere all'area. Tutti, o quasi, con indosso una camicia o una maglietta bianca: è il colore che la famiglia di Willy ha voluto per questa giornata di doloroso addio. E l'appello è stato raccolto.

CONTE AI FUNERALI DI WILLY, IL SUO ARRIVO E LE SUE DICHIARAZIONI

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto al campo sportivo di Paliano, cittadina del Frusinate, per prendere parte ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne brutalmente ucciso la settimana scorsa a Colleferro, in provincia di Roma, indossando una camicia bianca per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici del giovane.

Conte a famiglia Willy, Italia è con voi e vi vuole bene

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del rito funebre ha confortato la famiglia. Commosso, si è avvicinato al padre, alla madre e alla sorella di Willy e gli ha detto: "L'Italia è con voi, vi vuole bene".

Conte, Italia ama famiglia Willy umile e operosa

"Oggi sono qui in rappresentanza del governo. Ma qui c’è tutta l’Italia, l’Italia che ama questa famiglia umile e operosa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al termine dei funerali di Willy.

Willy: Conte, vicenda efferata, no degradarla episodio isolato

"Sono qui per dare questo messaggio: una vicenda di efferata violenza che non possiamo sottovalutare o minimizzare. Non possiamo degradarla a singolo episodio isolato".

Willy: Conte, ci sono frange che coltivano mitologia violenza

"Dobbiamo guardarci in faccia e maturare la consapevolezza che ci sono alcune sacche, frange che coltivano la mitologia della violenza e della sopraffazione".

Willy: Conte, ci attendiamo condanne severe e certe

"Ovviamente ci aspettiamo condanne severe e certe. Ci aspettiamo anche una certa e rigorosa esecuzione della pena".

Scuola: Conte, sia anche anno del contrasto al bullismo

"Stiamo per ricominciare con le scuole in buona parte d'Italia. Questo sara' l'anno scolastico dell'emergenza sanitaria, ma deve essere anche l'anno dell'inclusione, del contrasto al bullismo. "Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte a margine dei funerali di Willy, il ragazzo barbaramente ucciso a Colleferro. " anche il linguaggio dell'odio e della violenza e' un linguaggio che pesa - ha aggiunto il premier - Le parole sono pietre a tutti i livelli".