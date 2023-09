Operaio schiacciato da un mezzo, un altro cade dal tetto: due morti in 24 ore

Sempre più morti sul posto di lavoro, una tragedia senza fine

Lavoro sempre più mortale. Dopo l'esplosione in una fabbrica in Abruzzo, dove hanno perso vita tre persone, la strage di Brandizzo di sole poche settiamane fa, arrivano altre due notizie choc: un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo nella notte, intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni riportate dall'Ansa, era italiano e aveva 52 anni; lavorava per un'azienda di Modena. Sul posto la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la Medicina del lavoro, per i rilievi. Non è ancora chiaro se l'operaio sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo.

Ma non solo. Ad Arzano, in provincia di Napoli, un operaio 44enne di Frattaminore che lavorava in una ditta di pannelli fotovoltaici, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato dal tetto di un capannone da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto, in via Serrao, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. I Carabinieri della tenenza di Arzano hanno avviato le indagini, coadiuvati dal personale dell'Asl di Napoli.

