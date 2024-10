Ora solare, quando si cambia? È il momento di portare le lancette indietro di un'ora

Ora solare, quando si cambia? Lancette indietro di un'ora alle 3 di notte tra sabato 26 ottobre e il 27 ottobre

Si avvicina il momento del passaggio all'ora solare. Dovremo quindi salutare l'ora legale, scattata il 31 marzo 2024. Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre si dovranno quindi spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora. Le 3 diventeranno quindi le 2.

L'ora solare è stata introdotta per ottimizzare i consumi energetici ma negli ultimi anni si sta pensando di abolirla. Nei Paesi del Nord si valuta di mantenere l'ora solare tutto l'anno mentre le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo preferirebbero il passaggio definitivo all'ora legale. Nel 2018 la questione è stata oggetto di una consultazione in Commissione europea. In ogni caso l'ora solare rimarrà in vigore fino alla notte tra il 29 marzo e il 30 marzo 2025 con il passaggio all'ora legale. In questo caso di porteranno le lancette avanti di un'ora.