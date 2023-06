Orrore a Lecce, vende la figlia disabile minorenne per uno sconto sull'affitto

Lecce, padre vende la figlia disabile minorenne al proprietario 50enne in cambio di sconto sull'affitto

Un padre si sarebbe servito della figlia disabile come merce di scambio per ottenere uno sconto sull'affitto della casa. È un dettaglio raccapricciante emerso in un'inchiesta per stalking ai danni di un uomo, di 50 anni, della provincia di Lecce che avrebbe intrattenuto una relazione con la ragazza, all'epoca 14enne, affetta da disabilità. Lei stessa ha riferito ai carabinieri quanto era stata costretta a fare dal padre, che ora sarebbe nei guai.

Stando a quanto riferisce il Giornale di Puglia, il padre avrebbe dato il proprio consenso alla relazione tra la figlia e il 50enne, proprietario di casa, attraverso un pezzo di carta, datato 2019. Dalle indagini dei carabinieri si evince "una grave situazione di promiscuità nella quale la ragazza è coinvolta con il consenso del padre", che avrebbe costretto la minore a "intrattenere una relazione sentimentale con il proprietario dell'abitazione locale nella quale vive il nucleo". Una relazione che la ragazza avrebbe dovuto tenere segreta fino ai 18 anni, senza rivelarla alla madre che l'ha scoperta trovando il foglietto segreto.