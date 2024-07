Bambina morta in auto per il caldo. Il papà indagato per omicidio colposo

L’uomo di 45 anni è stato affidato agli avvocati Giorgio e Luca Pietramala di Venezia



L’uomo è indagato per omicidio colposo per essersi dimenticato, la mattina del 18 luglio, la figlia Agnese, di un anno, in auto sotto il sole. La piccola purtroppo è morta per il caldo. I suoi genitori sono disperati per la terribile tragedia che ha colpito la loro famiglia. Hanno dovuto dare la notizia anche alla loro figlia più grande, che ha solo 4 anni. Lo scrive il sito internet www.notizie.it.

Quella mattina il papà non ha portato Agnese a chi doveva accudirla, ma l’ha dimenticata senza rendersene conto sul seggiolino dell’auto nel parcheggio dell’azienda in cui lavora, la Lodes di Marcon, a Venezia. La piccola è morta per il caldo dopo essere rimasta cinque ore sotto il sole, chiusa nell’auto. I genitori sono stati entrambi ricoverati per lo choc subito, nell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stata trasportata d’urgenza la bambina, nel disperato tentativo di salvarla.

L’uomo di 45 anni è stato affidato agli avvocati Giorgio e Luca Pietramala di Venezia. L’autopsia sul corpo della bambina verrà effettuata martedì 23 luglio. Sarà importante per chiarire con precisione le cause della morte. Intanto, l’automobile è stata sequestrata e gli accertamenti sono in corso.