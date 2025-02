Bambina accoltellata a morte nei Paesi Bassi, arrestato un 29enne

Un uomo è stato arrestato nei Paesi Bassi in seguito all'accoltellamento mortale di una bambina di 11 anni avvenuto in una via di Nieuwegein. "La piccola è stata aggredita e, nonostante l'intervento dei medici, non si è potuta evitare il decesso", ha dichiarato la polizia.

Sempre secondo le autorità, nelle immediate vicinanze è stato fermato un 29enne, arrestato sulla base di segnalazioni fornite da passanti e altri testimoni, come ha precisato la polizia regionale di Utrecht. Finora non sono state fornite spiegazioni in merito ai motivi dell'attacco.

Secondo l'agenzia di stampa Anp, il sospettato, originario della Siria, era già stato osservato in uno stato di comportamento "confuso" durante la settimana precedente l'incidente, e la polizia sta attualmente approfondendo tali elementi.