Palermo, capotreno trova un borsello con 5mila euro e lo riconsegna al turista

Trova un borsello coon oltre 5.000 euro in contanti e lo consegna alla polizia, che a sua volta lo fa avere all'incredula proprietria. È accaduto a Palermo, dove una turista francese, sposata a un uomo del capoluogo siciliano non più residente dell'isola, era venuta per una visita ad alcuni parenti. La cinquantatreenne, residente a Nizza, dopo essere giunta, nel pomeriggio di due giorni fa, all’aeroporto di Punta Raisi ha preso un treno ed è scesa alla stazione di Palermo Notarbartolo senza accorgersi, fino alla mattinata di giovedì, di aver dimenticato, a bordo del convoglio, un borsello in pelle contenente non solo i suoi documenti e le carte di credito, ma anche 5370 euro in contanti. La signora ha bloccato le carte di credito, ma non ha sporto denuncia. Una circostanza, quest’ultima, spiegano gli agenti, che ha complicato non poco il lavoro della Polizia Ferroviaria per rintracciare la donna.

Le ricerche incronciando anche dati di diverse banche

Infatti il capotreno del convoglio Punta Raisi-Palermo, un giovane di 26 anni, a fine servizio, una volta giunto alla stazione di Palermo centrale, dopo aver rinvenuto il borsello sul treno, lo aveva immediatamente consegnato agli agenti della Polfer, che ha incrociato i dati reperibili su diverse banche dati, tra cui l’anagrafe comunale, per allargare le ricerche su eventuali parenti del marito, ancora residenti a Palermo, fino a giungere alla cognata della turista che, tra l’altro, era proprio sua ospite. La turista ha ringraziato calorosamente gli agenti ha espresso il desiderio di voler ringraziare personalmente il giovane dipendente di Trenitalia, invitato in Francia dalla signora e, come previsto dal codice civile, anche ricompensato.