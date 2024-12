Palermo, accoltellamento nelle viuzze del mercato alla Vucciria. Fermato un 23enne americano per tentato omicidio

Palermo, tentato omicidio alla Vucciria: c'è un arresto per le 10 coltellate a un 29enne

Ennesimo episodio di violenza, questa volta si tratta di un accoltellamento avvenuto nelle viuzze di un celebre mercato di Palermo, alla Vucciria, la notte tra venerdì e sabato. L'episodio si è verificato attorno alle 3 in via Argenteria, la strada che collega piazza Garrafello e piazza Caracciolo. Un uomo di 29 anni bengalese è stato accoltellato e portato d'urgenza in ospedale. L'uomo è stato ferito al petto, alla testa, alla mano e al mento, ma non è in pericolo di vita. È ricoverato nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Civico, dove è arrivato d’urgenza nella notte tra venerdì e sabato. Per questo agguato è stato fermato un americano del New Jersey di 23 anni, studente universitario statunitense, che si trova al momento in carcere con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dall’uso di un'arma bianca.

Ancora da chiarire le motivazioni dietro questa aggressione, una decina i fendenti sferrati proprio di fronte la casa vacanza in cui alloggiavano il giovane statunitense e due connazionali. Il giubbotto dell’aggressore, sporco di sangue, sarebbe stato ritrovato all’interno di un cassonetto dei rifiuti in piazza Garraffello, poco distante dal luogo dell'accoltellamento. Gli amici e compagni di viaggio del 23enne statunitense fermato, ascoltati dagli inquirenti, pare che al momento del fatto di cronaca fossero in camera a dormire. Oggi l’interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo, che per legge deve avvenire entro le 48 ore. Il giovane sarà sentito dai magistrati, assistito da un avvocato assegnato dal Consolato americano.