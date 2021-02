Pantera nera, a Bari c'è il terrore: spunta il vademecum su come evitarla

Ormai è diventato un incubo. Avvistamenti continui della pantera nera nei pressi di Bari. Il timore è che aggredisca chi lavora nei campi. Castellana Grotte, Acquaviva delle Fonti, le campagne fra Loseto e Adelfia, il rione Carbonara alla periferia di Bari, sono solo alcune delle zone in cui è stata vista in questi ultimi giorni. "La pantera nera è nei pressi dell'ospedale Di Venere": è l'ultimissima segnalazione arrivata alle forze dell'ordine nel pomeriggio di ieri. Le prime ricerche, però, sono state vane: "Abbiamo passato al setaccio l'intera zona, ma senza trovare tracce dell'animale", racconta a Repubblica il comandante dei vigili, Michele Palumbo. Non si esclude che possa essersi trattato di una bufala. "Riprenderanno quando sarà giorno e utilizzeremo anche i droni che abbiamo in dotazione", assicura Palumbo.

Intanto la prefettura di Bari ha varato un vademecum per evitare di imbattersi nel felino. Le autorità intanto, carabinieri e forestale stanno dando la caccia da giorni in gran parte dell'area metropolitana. "E' stato stabilito di avviare un'intensa campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione circa i comportamenti da evitare per non esporsi a eventuali rischi legati alla presenza del felino", si legge in una nota.

Ecco il decalogo

La cittadinanza è invitata a: