Papa Francesco salta Te Deum e messa di Capodanno, ecco perché

Improvviso cambio di programma in Vaticano. "A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco". E' quanto afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. I Primi Vespri e Te Deum di questa sera, 31 dicembre, saranno presieduti, precisa Bruni, dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, mentre la Santa Messa di domani, 1* gennaio 2021, sara' presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. "Domani, 1* gennaio 2021, Papa Francesco guidera' comunque la recita dell'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto".