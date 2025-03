Papa Francesco commissariato: sarà Parolin a fare gli onori di casa al presidente polacco e a Re Carlo

Papa commissariato: sarà Parolin a fare gli onori di casa al presidente polacco e a Re Carlo

Papa Francesco “protetto” a Santa Marta e per il Vaticano si aprono scenari difficili: con il capo del Governo in terapia due appuntamenti internazionali mettono in imbarazzo la diplomazia e il protocollo dello Stato: la vista del presidente polacco Duda e quella programmata dall'estate scorsa di Re Carlo d'Inghilterra.

Il protocollo sanitario sconsiglia contatti con esterni

Il tema è semplice: nel protocollo medico riabilitazione di Bergoglio, c'è scritto chiaramente che dovrà evitare quanto più possibile contatti che lo possano esporre a infezioni trasmissibili per via respiratoria e quindi incontri pubblici ma anche privato con persone estranee allo staff medico e agli assistenti. Ma già domani è prevista una delle prime visite di Capi di Stato, previste dal calendario del Giubileo. Mercoledì arriverà a Roma il presidente polacco Andrzej Duda che il giorno successivo avrebe dovuto incontrare il Papa e invece sarà ricevuto dal Sottosegretario di Stato, Pietro Parolin.

Il rebus dei Reali d'Inghilterra

Stessa sorte per la visita dei Reali d'Inghilterra, Carlo III e la Regina Camilla che in Italia hanno un tour importante. L'8 aprile si recheranno in Vaticano, come prima tappa del viaggio organizzato dal Foreign and Commonwealth Office per rafforzare i legami tra i due Paesi dopo la Brexit e forse non potranno vedere il Santo Padre. Anche in questo caso dovrebbe essere Parolin a parlare per nome e conto dello Stato Vaticano.

Il tour a Ravenna e l'incontro con Mattarella

La Coppia Reale poi andrà a Ravenna, sbarcando all'aeroporto di Forlì, dove il 10 aprile incontreranno il presidente Mattarella per una visita alla tomba di Dante Alighieri, subito dopo li Reali si divideranno, e la Regina Camilla visiterà il Museo Byron, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico in Italia e partecipando a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica "The Queen’s Reading Room". Oltre a rendere omaggio al Papa, quella dei Reali è una visita di Stato.