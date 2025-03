Papa Francesco deve riposare: rinviata l'udienza con Re Carlo e la Regina Camilla

E' stata rinviata di "comune accordo", visto il recente lungo ricovero di Papa Francesco in ospedale, la visita in Vaticano di Re Carlo e della Regina Camilla, prevista l'8 aprile.

La nota ufficiale di Buckingham Palace

Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. medici hanno suggerito che "Papa Francesco trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero. Le Loro Maestà inviano al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l'ora di fargli visita in Vaticano una volta che si sarà ripreso", si legge nel comunicato.

Confermati gli altri appuntamenti a Roma e Ravenna

Carlo e Camilla saranno comunque in Italia, per una visita tra Roma e Ravenna.