Papa Francesco dal Gemelli dà pieni poteri a una donna: consegnate le chiavi del Vaticano a suor Raffaella Petrini

Papa Francesco ha firmato: chiavi del Vaticano non a un cardinale ma a una suora

Papa Francesco continua a lottare per la vita dal suo letto d'ospedale al Gemelli di Roma, ma il pontefice sta pensando anche al futuro della Chiesa e per questo ha chiesto ai suoi più stretti collaboratori di portargli i documenti in clinica e lui ha firmato in tutta fretta, ma la decisione era stata presa da tempo. Papa Francesco ha voluto affidare i pieni poteri in Vaticano a una donna, si tratta - riporta La Repubblica - di suor Raffaella Petrini, 56 anni, da marzo sarà lei la governatrice dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta della seconda nomina di vertice di una donna nell’organigramma vaticano dopo quella di suor Simona Brambilla alla testa del dicastero per i religiosi. Suor Petrini prenderà la guida del Governatorato, ossia l’amministrazione dello Stato pontificio, all’ottantesimo compleanno dell’attuale governatore, il cardinale Fernando Vergez Alzaga, il prossimo primo marzo.

Bergoglio - prosegue La Repubblica - ha dovuto combattere per ottenere questo risultato. Ha introdotto la possibilità che anche una donna, e un laico, possano guidare un dicastero nella costituzione apostolica che, nel 2022, ha ridisegnato l’organigramma vaticano. Papa Francesco ha voluto firmare la nomina nei primi giorni di ricovero, ieri ha aggiunto l’ultimo tassello mancante. Andava emendata la legge fondamentale dello Stato pontificio. Ora il Papa le ha affiancato due segretari generali, Giuseppe Puglisi-Alibrandi, laico, e monsignor Emilio Nappa, arcivescovo campano che in questi anni ha discretamente ed efficacemente guidato il settore delicatissimo delle Pontificie opere missionarie. Suor Petrini ha "la potestà di disporre e conferire" loro "specifiche competenze o particolari compiti".