Papa Francesco: "L'aborto? Non si risolve un problema assumendo un sicario"

Papa Francesco si schiera con la Corte Suprema degli Stati Uniti

Da qualche giorno, in seguito ad una storica sentenza della Corte Suprema, negli Stati Uniti l'aborto è diventato illegale. Sono molti gli Stati che si sono adeguati alla decisione della Consulta americana, tra questi diversi anche non storicamente conservativi. A loro si allinea anche la Chiesa, con parole pronunciate da Papa Francesco inequivocabili e destinate a far discutere. "L’aborto - spiega Bergoglio - è un omicidio con sicario". Papa Francesco rimette i paletti alla conferenza stampa improvvisata sul volo di ritorno dalla Slovacchia. Conversando con i giornalisti al rientro in Vaticano Bergoglio ha parlato del dialogo con le autorità ungheresi, di antisemitismo e dei vaccini, come pure della comunione ai politici che approvano leggi abortiste.

Il Pontefice ribadisce i punti fermi. L’aborto "è più di un problema, è un omicidio", ha detto il Papa, per questo la Chiesa è così dura sull’argomento, "perché se accettasse questo è come se accettasse l’omicidio quotidiano". "La Chiesa» perciò "non cambia la sua posizione" ma "ogni volta che i vescovi hanno gestito non come pastori un problema si sono schierati sul versante politico". E per essere più chiaro: "A chi non può capire farei questa domanda: è giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? È giusto assumere un sicario per uccidere una vita umana? Scientificamente è una vita umana. È giusto farla fuori per risolvere un problema?".