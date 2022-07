Papa Francesco racconta tutta la verità sul tumore al colon e...

Il Pontefice in un'intervista rivela come procedono le cure e conferma che non si dimetterà

Dalla sua residenza vaticana, Papa Francesco ha rilasciato un'intervista esclusiva all'agenzia Reuters, dove ha parlato con il corrispondente Philip Pullella dell'intervento di stenosi diverticolare subito l'anno scorso, nel quale gli è stata rimossa una sezione del colon, rimanendo ricoverato per 10 giorni all'Ospedale Gemelli di Roma e sottolineando che l'operazione al colon "è stata un grande successo".

Il Pontefice, poi, ha smentito le voci sull'esistenza di un cancro. I medici "non mi hanno detto nulla", ha affermato ridendo e ha liquidato queste voci come un "pettegolezzo di corte". Francesco, poi, ha chiarito e confermato che non ha nessuna intenzione di dimettersi affermando: "Non mi è mai entrato in mente. Per il momento no, per il momento no. Davvero!".



Papa Francesco ha espresso il desiderio di volersi recare in Russia e in Ucraina "il prima possibile", anche dopo il viaggio in Canada, previsto dal 24 al 29 luglio. In una intervista esclusiva di Reuters, il Pontefice ha ricordato che diversi mesi fa, Mosca gli aveva risposto che non era il momento giusto per andarci. "Ora è possibile", ha sottolineato Francesco.

Mentre, alla domanda su comunione poticiti pro-choise, Papa Francesco risponde: "Quando la Chiesa perde la sua pastoralità, quando un vescovo perde la pastoralità si crea un problema politico. Questo è l'unica cosa che posso dire".



Mentre, dall'account Twitter Pontifex, il Papa è vicino alle famiglie delle vittime della Marmolada: "Preghiamo insieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie rispettose delle persone e della natura".