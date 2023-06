Papa Francesco ricorda Emanuela Orlandi e lancia un segnale. Le reazioni

Emanuela Orlandi e l'ultimo segnale di Papa Francesco. La reazione del fratello Pietro: "Il tabù è caduto"

"In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi: desidero esprimere vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il ricordo a tutte le famiglie che recano il dolore per una persona cara scomparsa”. Con queste semplici parole Papa Francesco durante il consueto Angelus domenicale ha ricordato Emanuela, ex cittadina del Vaticano di cui si sono perse le tracce ben 40 anni fa. Proprio questa mattina Pietro Orlandi, in largo Giovanni XXIII per il sit-in organizzato per i 40 anni dalla scomparsa della sorella, aveva detto di sperare di sentire qualche parola di speranza da parte del Pontefice.

"È stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo avanti", ha detto Orlandi commentando le parole del Papa. "Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Papa ha ricordato Emanuela, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità", ha aggiunto dopo l'Angelus.