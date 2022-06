Papa Francesco si dimette: il viaggio a L'Aquila e nuovi cardinali. I segnali

Papa Francesco si dimette? I segnali dell'addio del Pontefice: quel viaggio a L'Aquila come Celeste V...

Papa Francesco verso le dimissioni? Tra i media italiani e cattolici si fanno sempre più insistenti le voci sul fatto che Francesco, 85 anni, potrebbe aver intenzione di seguire le orme di Papa Benedetto (dimessosi nel 2013) dati i suoi sempre più instistenti problemi di mobilità che lo hanno costretto a usare una sedia a rotelle nell'ultimo mese. Ma da dove nascono le indiscrezioni? Ebbene, le voci avrebbero iniziato a girare dalla scorsa settimana, quando Francesco ha annunciato per il 27 agosto un concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali. Sedici di quei cardinali hanno meno di 80 anni e hanno tutti i diritti per votare ed eleggere il successore di Francesco.

Una volta aggiunti ai ranghi dei principi della chiesa, Francesco avrà accatastato il Collegio cardinalizio con 83 dei 132 cardinali in età di voto. Sebbene non vi sia alcuna garanzia su come i cardinali possano votare, le possibilità che ottengano un successore che condivida le priorità pastorali di Francesco diventano sempre maggiori.

Nell'annunciare il concistoro del 27 agosto, Francesco ha anche anticipato che ospiterà due giorni di colloqui la settimana successiva per informare i cardinali sulla sua recente costituzione apostolica che riforma la burocrazia vaticana. Quel documento, che entra in vigore domenica, consente alle donne di dirigere gli uffici vaticani, impone limiti di mandato ai dipendenti sacerdotali vaticani e posiziona la Santa Sede come un'istituzione al servizio delle Chiese locali, e non viceversa.

Francesco è stato eletto papa nel 2013 con il mandato di riformare la Curia romana. Ora che il progetto, durato nove anni, è stato lanciato e almeno in parte attuato, il compito principale di Francesco stato in qualche modo realizzato. Tutto ciò ha fatto sì che l'annuncio di sabato, altrimenti di routine, di una visita pastorale all'Aquila avesse un peso speculativo più di quanto avrebbe potuto altrimenti.

Un altro segnale è la tempistica in cui verrà svolto il tutto. Il Vaticano, infatti, è solitamente in vacanza da agosto a metà settembre, con tutte le attività chiuse tranne quelle essenziali. Convocare un grande concistoro alla fine di agosto per creare nuovi cardinali, radunare uomini di chiesa per due giorni di colloqui sull'attuazione della sua riforma e fare una visita pastorale suggerisce che Francesco potrebbe avere in mente mosse fuori dall'ordinario.