Papa, Pregliasco: "E' certamente in pericolo di vita. Giorni, settimane o mesi, non si può dire..."

"Potrebbero essere giorni, settimane o mesi, non si può dire ora e soprattutto quale potrebbe essere la qualità della vita. Impossibile. Ma vista la situazione, il Pontefice è certamente in pericolo di vita"



"È chiaro che non si sa mai che cosa il Vaticano voglia dire esattamente all'esterno, ma un certo pessimismo c'è". Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta con Affaritaliani.it le ultimissime notizie sullo stato di salute di Papa Francesco. "E' da verificare se la cura con antibiotici fa effetto considerando anche la piastrinopenia e l'anemia che sono legate direttamente all'infezione di batteri e virus, o legati alle stesse terapie che gli vengono somministrate. La progressione non è certa piacevole".



Alla domanda sull'aspettativa di vita, Pregliasco non si scompone ma afferma: "Difficile dirlo. E' un paziente di 88 anni con una bronchite asmatica e una polmonite bilaterale. Potrebbero essere giorni, settimane o mesi, non si può dire ora e soprattutto quale potrebbe essere la qualità della vita. Impossibile. Ma vista la situazione, il Pontefice è certamente in pericolo di vita", conclude Pregliasco.



Leggi anche/ Papa, la crisi emergenziale è rientrata. Ma ha avuto ancora bisogno dell'ossigeno - Affaritaliani.it