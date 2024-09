Partorisce, uccide e seppellisce i neonati in giardino: indagata una studentessa

Orrore a Traversetolo, una studentessa avrebbe partorito, ucciso e seppellito in giardino i suoi due neonati. È accusata di omicidio

L'hanno ribattezzata la villetta degli orrori. È lo stabile in via Baietta a Vignale di Traversetolo, poco più di 600 abitanti, in provincia di Parma. Una cittadina tranquilla, vita che scorre lenta, persone che si conoscono tutte. Questa quiete è stata scossa dal ritrovamento in giardino dei cadaveri di due neonati: un corpo completo e altre parti di un secondo piccolo su cui ora i carabinieri del Ris stanno cercando di far luce.

A dare l’allarme il proprietario della casa confinante con quella dove si trovava il neonato, convinto che qualcuno avesse gettato il suo piccolo corpo senza vita nel giardino. È bastato qualche giorno e l’esame del Dna per capire che le cose invece erano andate diversamente. Con la mamma appena 22enne che, uscita di casa, lo aveva messo al mondo, vivo, a notte fonda in un prato poco distante dalla sua abitazione.

Secondo gli inquirenti a uccidere i piccoli e a nascondere i cadaveri sarebbe stata la giovane mamma. Al momento del ritrovamento dei cadaveri lei era partita per una vacanza in America con delle amiche. Ma gli investigatori non hanno dubbi sulle sue responsabilità, resta solo da capire se abbia fatto tutto da sola. Per questo motivo è stata interrogata per 9 ore così come le sue amiche. Nel paese tutti si dicono sconvolti e increduli che quella ragazza, di ottima famiglia, benestante e senza apparenti problemi abbia potuto commettere un simile delitto.