Pasta con gli insetti dentro. Pochi lo sanno, tanti la mangiano. Ecco quali

Pasta con insetti e quale marca è confezionata con i "nuovi" ingredienti

La pasta è uno dei nostri piatti forti del Made in Italy, ogni anno, il 25 ottobre, viene celebrata in tutto il mondo. Alla base della pasta c'è come ingrediente il grano duro, ma oggi si può realizzare anche con gli insetti.

Nel medioevo la pasta diventa un piatto unico. Ad inventare la pasta secca sono stati gli arabi che la portarono in Sicilia da dove presto arriva in tutta Italia dove si mangia tutti i giorni. Piace a tutti perchè si può mangiare tutto l’anno dato che costa anche assai poco. Inoltre è facile da preparare e anche per questo sulla pasta esistono tantissime ricette dato che ci sono moltissimi tipi che vanno dagli spaghetti alle tagliatelle passando per penne, bucatini e fusilli. Attenzione, però, bisogna saper riconoscere la pasta buona e saper leggere le etichette. Queste devono riportare infatti le diciture macinata a pietra, essiccazione lenta, trafilatura a bronzo.

Perchè nella pasta ci sono gli insetti e quale marca li ha

Gli insetti depositano le uova nei cereali che spesso finiscono nella pasta. Quando trovano una condizione favorevole si schiudono ed ecco che viene infestata dai vermi. Il parassita più famoso che possiamo trovare nella pasta è il Tenebrio Molitor che riesce a deporre oltre 500 uova in pochi giorni. Sono state diverse le segnalazioni arrivate su confezioni di pasta trovate con insetti dentro. Così i vermi finiscono anche sulle nostre tavole.

La presenza di insetti nella pasta ha destato un certo allarme fra i consumatori anche se oggi è possibile acquistarla on line con degli insetti da mangiare senza problemi. La cosa ci potrebbe provocare un certo ribrezzo ma sono diverse le nazioni al mondo dove da tempo si realizzano piatti con grilli e cavallette. Dalle nostre parti ancora oggi trovarsi con dei grilli nella pasta può destare disgusto. Non mancano le segnalazioni di persone disgustate per la presenza di alcuni vermi nel piatto di pasta.

La marca di pasta con che contiene gli insetti è "Cricket Pasta", è venduta on line, è un alimento innovativo, è l'unica pasta al mondo che contiene il 20% di farina di grillo. Cricket Pasta è un prodotto di punta del nuovo mercato degli insetti edibili. Grazie alla farina di grillo ha un colore simile alla pasta integrale anche se ha un alto livello di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e acidi grassi Omega.