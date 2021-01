Pedofilia, molestie sotto la doccia: arrestato allenatore giovanili del...

Avrebbe costretto minori di 14 anni a subire atti sessuali in più occasioni e avrebbe molestato alcuni allievi mentre facevano la doccia o in auto dopo gli allenamenti. Per questa ragione un uomo di 48 anni, allenatore di una squadra di calcio giovanile di Trieste, e' stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale a seguito di indagini dirette dalla Procura. L'uomo, che ha un precedente di polizia per fatti analoghi, e' stato rintracciato sul luogo di lavoro e portato in Questura. Nei suoi confronti i genitori dei ragazzini avevano presentato numerose denunce.

La società sportiva triestina lo ha immediatamente allontanato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, abusando della posizione di allenatore, molestava i ragazzi nell'accompagnarli a casa al termine degli allenamenti o anche durante improvvisati massaggi praticati dopo piccoli infortuni. Altro elemento che ha colpito l'attenzione dei poliziotti: alcuni messaggi inviati con inequivocabili allusioni al cellulare di alcuni ragazzini dove faceva i complimenti ai giovani atleti per il loro aspetto fisico. Proseguono le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste per accertare eventuali ulteriori occasioni di abusi.