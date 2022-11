Pesticidi nel pane, allarme: pure il glifosato. "Possibile legame col cancro"

Pesticidi nel pane, l'indagine

L'allarme pesticidi nei cibi o bevande che consumiamo ogni giorno è presente in tutta Europa, compresa l'Italia. E un recente studio ha dimostrato che residui di queste sostanze si trovano anche nei nostri capelli. Attenzione anche al problema del pane. In questo caso parliamo di analisi fatte nel Regno Unito che fanno molto pensare.

Pesticidi nel pane: c'è anche il glifosato nella metà di quello venduto nel Regno Unito

Oltremanica infatti il Governo ogni anno testa alcuni alimenti in vendita per rilevare eventuali tracce proprio dei pesticidi. In questa indagine Uk è stata presa in esame una gamma variegata di pane: da quello bianco all'integrale passando per focaccine ai muffin. Il risultato? La metà dei prodotti analizzati conteneva almeno due diversi fitofarmaci. In alcuni casi, secondo quanto riporta greenme.it, "si trattava di un vero e proprio “cocktail di pesticidi” di cui non si conoscono i possibili effetti sulla salute". Non solo. Nel pane sono stati trovati 11 diversi pesticidi, di cui 5 che hanno un possibile legame con il cancro, ossia la cipermetrina, deltametrina, flonicamid (insetticida), fosetil ( fungicida), glifosato (erbicida).

"C’è un numero crescente di prove che dimostrano che i pesticidi possono diventare più dannosi se combinati tra loro. Eppure continuiamo a fissare limiti di sicurezza per una sola sostanza chimica alla volta. In realtà non abbiamo idea dell’impatto a lungo termine del consumo di piccole quantità di centinaia di sostanze chimiche diverse. Stiamo scegliendo di giocare alla roulette russa con la salute delle persone", le parole di Nick Mole, responsabile delle politiche del Pesticide Action Network PAN UK.

"La presenza del glifosato nel grano è in gran parte dovuta al suo utilizzo come essiccante pre-raccolta, quando viene utilizzato per essiccare artificialmente le colture per facilitare la raccolta. Se il governo del Regno Unito vietasse l’uso del glifosato come essiccante pre-raccolta, potrebbe ridurre la quantità di questo residuo che si trova nei cereali", il commento di PAN UK, analizzando i dati.