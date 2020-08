Piacenza, morta in ospedale la bimba di 4anni caduta nella piscina di famiglia

È stata dichiarata morta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo la piccola di 4 anni trovata cianotica nei giorni scorsi nella piscina di alcuni parenti a Piacenza. Il quadro clinico è peggiorato improvvisamente, dopo giorni in cui pareva essersi ripresa, tanto da portarla al blocco cardiaco.

La bimba di quattro anni era con i genitori quando, per cause da accertare, è finita in acqua. Ad accorgersi della tragedia la mamma che ha cercato subito di rianimarla, e quindi con l'elisoccorso dal pronto soccorso di Piacenza è stata trasportata a Bergamo nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Sul caso della piccola indaga la Polizia di Piacenza mentre la procura dovrà accertare eventuali responsabilità dei genitori e dei parenti presenti in piscina.