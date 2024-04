Piacenza, travolta sulle strisce e sbalzata a decine di metri: morta 91enne

Travolta su strisce, muore 91enne. Il conducente aveva bevuto

Una donna di 91 anni e' morta in provincia di Piacenza dopo essere stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: e' accaduto nel tardo pomeriggio di domenica ad Alseno. L'uomo alla guida del mezzo, un 53enne, si e' fermato a prestare soccorso ma per la donna, sbalzata sull'asfalto a parecchi metri di distanza, non c'e' stato nulla da fare.

Il coducente e' risultato positivo all'etilometro ed e' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Fidenza e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano. La dinamica dell'incidente e' al vaglio dei carabinieri del Norm di Fiorenzuola, intervenuti sul posto per i rilievi.