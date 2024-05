Piatti di plastica richiamati dalla vendita. Ministero: 'Rischi connessi alla salute'

Il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte dell’operatore dei piatti di plastica fondi e piani a marchio Rey Natura, dei piatti da dessert a marchio Rey Desserts e dei piatti piani Rey Natura T500 dell’azienda Rey Plastica (aggiornamento del 17/05/2024). La ragione indicata sull’avviso di richiamo "per rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti"

L'avviso recita infatti che i piatti “non sono conformi alle disposizioni di legge di cui all’articolo 3, lettera b del regolamento CE 1935/2004″. La legge a cui si fa riferimento riguarda la migrazione di sostanze chimiche nei cibi. Nel dettaglio i materiali per uso alimentare a contatto con i cibi in condizioni d’impiego normali non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione.

Secondo l’avviso, sussistono rischi connessi alla salute dei consumatori

I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 20 pezzi, pari a 300 grammi (fondi e piani), e da 25 pezzi, pari a 550 grammi (da dessert). Tuttavia, non sono indicati numeri di lotto.

L’azienda Rey Plastica SHPK ha prodotto i piatti di plastica richiamati in uno stabilimento di Durazzo, in Albania (marchio di identificazione L71325502Q).