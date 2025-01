Aggressioni e feriti tra Polizia e Carabinieri. I dati degli ultimi anni

Polizia e Carabinieri combattono una guerra quotidiana e come tutti i combattimenti anche quella delle nostre forze dell'ordine ha un bilancio. Per fortuna per quanto riguarda il 2023 non parliamo di vittime e morti ma se guardiamo ai feriti il discorso cambia.

I Dati

Nel 2024 i poliziotti e carabinieri rimasti feriti in manifestazioni o normali scontri durante l'attività lavorativa sulla strada sono stati quasi 300. Il dato definitivo è stato di 266, tra agenti di Polizia, Polizia Penitenziaria e uomini dei carabinieri. Un numero impressionante soprattutto se paragonato a quello dell'anno precedente con un aumento del 122%, molto più del doppio, quindi.

Un aumento dovuto in parte alla crescita del numero di manifestazioni di piazza, quasi 12 mila in un anno in Italia, ma in parte ad una esplosione di rabbia verso lo Stato e le Forza dell'Ordine mai così elevata.

Il 2024

L'anno appena cominciato sta andando se possibile ancora peggio. Solo nello scorso fine settimana con le manifestazioni di piazza in ricordo di Ramy svoltesi in tutte le principali città del paese i feriti sono stati più di 20, i più gravi a Roma, feriti da alcune bombe carta lanciate sui cordoni delle forze dell'ordine.