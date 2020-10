Polizia in Lamborghini a 230 km/h. Trasportato un rene e salvata una vita

Una Lamborghini Huracan della polizia ha sfrecciato a 230 km/h, ma questa volta non era all'inseguimento di qualche criminale, ma era una corsa contro il tempo per salvare una vita umana. A bordo non c'erano delinquenti ma un rene. Gli agenti sono partiti dall'ospedale civile di Padova e, in sole tre ore, hanno raggiunto la Roma, dove un'equipe medica era in attesa per poter eseguire il trapianto dell'organo.

Operazione perfettamente riuscita e vita salvata, grazie al fulmineo intervento della polizia. La Lamborghini Huracan viene utilizzata dalla polizia per il trasporto di organi destinati ai trapianti. E' infatti, equipaggiata per svolgere attività salvavita: nel bagagliaio anteriore è installata una speciale attrezzatura frigo-box che permette di conservare gli organi. Sulla vettura anche un defibrillatore per il soccorso d’emergenza.