Genova, 4 anni fa il crollo del Morandi. Draghi: "Mai più tragedie simili"

Crollo Morandi, lettera di Draghi al sindaco Bucci



"Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più; dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini: ne va della credibilità dell'Italia e delle nostre istituzioni". Sono le parole del presidente Mario Draghi contenute in una lettera e lette oggi dal sindaco di Genova Marco Bucci sul palco della commemorazione delle vittime del ponte Morandi, a 4 anni di distanza dalla tragedia.



Nel testo Draghi ha espresso la "più sentita vicinanza del governo e mia personale ai parenti delle vittime e a tutti i genovesi" e poi ha menzionato la sua visita nel capoluogo ligure dello scorso inverno. "Ho visto - ha aggiunto - una città forte e unita che non dimentica il passato e che guarda con coraggio al futuro. La rapida realizzazione del nuovo ponte San Giorgio è un esempio straordinario di collaborazione e concretezza, un modello per tutta l'Italia".



Il messaggio inviato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi al Sindaco Bucci per l’anniversario del crollo del Ponte Morandi



Sindaco Bucci,

Autorità tutte,

Care cittadine e cari cittadini,

Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia personale ai parenti delle vittime, ai feriti, a tutti i genovesi.

Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una profonda convinzione: lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini. Ne va della credibilità dell’Italia, delle nostre istituzioni.

Durante la mia visita a Genova ho visto una città forte e unita, che non dimentica il passato e guarda con coraggio al futuro. La rapida realizzazione del Nuovo Ponte San Giorgio è un esempio straordinario di collaborazione e concretezza, un modello per tutta l’Italia.

Voglio ringraziare ancora una volta il Sindaco Marco Bucci e tutta la struttura commissariale, le autorità locali, in particolare il Presidente della Regione Giovanni Toti, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto.