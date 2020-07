Porto Recanati, spacciatore si tuffa in mare: agente lo arresta a nuoto

Macerata, spacciatore si tuffa in mare: agente lo arresta a nuoto

Per sfuggire all'arresto uno spacciatore di droga si è tuffato in mare, ma non è bastato a fare desistere un poliziotto che lo ha raggiunto a nuoto e ammanettato. È accaduto a Porto Recanati (Macerata). Gli agenti, durante servizi di controllo disposti dal questore di Macerata, Antonio Pignataro, avevano notato l'uomo, un tunisino poco piu che trentenne domiciliato all'Hotel House di Porto Recanati, non in regola con i documenti di soggiorno e considerato uno spacciatore di cocaina, in sella a una bicicletta sul lungomare.

Recuperato il marsupio

All'alt, il nordafricano ha abbandonato la bici ed è fuggito in direzione della spiaggia, si è disfatto di un marsupio e si è gettato in mare. A quel punto, un poliziotto, si è buttato a sua volta in acqua, lo ha raggiunto e dopo una breve colluttazione lo ha riportato a riva e arrestato. Nel frattempo, i poliziotti rimasti a terra hanno recuperato il marsupio, al cui interno sono state trovate sei dosi di cocaina e 1.000 euro in contanti. Il questore Pignataro ha raggiunto il luogo dell'inseguimento per complimentarsi di persona col poliziotto, che ha dimostrato di svolgere il suo lavoro con "disciplina e onore".