Positano, nasce l'Associazione dei ristoratori. "Così non si riparte"

A Positano nasce l’Associazione dei ristoratori. La perla della costiera amalfitana, nota in tutto il mondo per la spiaggia e le stradine strette e scoscese del borgo dove si affacciano negozi, bar e ristoranti tipici, vuole lasciarsi alle spalle il lungo lockdown che l’ha messa in ginocchio e crea un nuovo sodalizio formato dai ristoratori locali. Lo fanno, sostengono gli operatori, con l'obiettivo di superare le limitazioni operative dei protocolli nazionali e regionali che non consentono la ripresa delle attività dei locali storici con la massima sicurezza sia nei confronti dei clienti che dei dipendenti. Nel corso di numerosi incontri presso la Regione Campania, l’Associazione ha fornito varie proposte di rilancio delle attività. Le indicazioni contenute nel Dpcm del 17 maggio e nelle ultime ordinanze regionali e nei diversi protocolli di sicurezza elaborati da Inail e la stessa Regione lasciano intravedere un'apertura nei confronti del settore turismo in Campania. A Positano tuttavia vengono riscontrate delle oggettive limitazioni operative, che si “scontrano non solo con le caratteristiche degli storici locali ma anche nel modo di intendere ristorazione e sicurezza in questa località”. Allo stato attuale, sostengono i ristoratori, i protocolli vigenti non permettono agli operatori di riaprire in totale serenità.

"Non per questo ci fermiamo -affermano i rappresentanti dell' Associazione- ma continuiamo a lavorare anche con il locale Coordinamento delle strutture ricettive negli interessi di un altro settore cardine della accoglienza turistica. Insieme, continueremo a combattere e a rappresentare Positano nelle sedi adeguate, per trovare le soluzioni più adeguate per una pronta ripresa delle attività e, di riflesso, di quella che a buona ragione rappresenta la perla della costiera".