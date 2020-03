Poste, i servizi sono garantiti ma il governo se li dimentica

E' polemica per la notizia del mancato inserimento dei servizi postali tra quelli garantiti per decreto, che invece era stato citato nelle dichiarazioni rese a reti unificate dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte in data 11 marzo 2020, in merito alle nuove restrizioni per l’emergenza Covid19.