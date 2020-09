Prato, uccide un amico a coltellate e ne ferisce la compagna: fermato un 43nne

Ucciso a coltellate lui, ferita lei, fermato il presunto assassino: un amico della coppia. Un caso che assomiglia a quello di Lecce è accaduto questa notte a Prato. La vittima, Mirko Congera, 44 anni, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua abitazione in via Firenze. Ferita anche la compagna della vittima, che è ricoverata all'ospedale cittadino Santo Stefano ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero rintracciato il presunto responsabile, un conoscente della coppia fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Il sospettato è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri dove è in corso il suo interrogatorio. Si tratterebbe di un italiano di 43 anni, che abita nello stesso quartiere della vittima. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche il movente. Come arma per ferire a morte il 44enne sarebbe stato utilizzato un coltello da cucina.