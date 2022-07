Pride 2022, a Milano Sala si unisce al corteo. Applausi dei manifestanti

MILANO PRIDE: SINDACO SALA SI UNISCE AL CORTEO, APPLAUSI DEI PARTECIPANTI

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è unito al corteo del Milano PRIDE. Camicia bianca con taschino arcobaleno appositamente fatta confezionare dal brand Msgm, la stessa indossata nel post pubblicato dal primo cittadino su Instagram per annunciare la sua presenza al PRIDE, il sindaco è arrivato in via Londonio ed è stato accolto dai partecipanti con un applauso.

MILANO PRIDE 2022: SALA, 'QUEST'ANNO PIU' IMPORTANTE DI ALTRI ANNI'

Il Milano PRIDE 2022 "è a mio parere più importante degli altri anni perché è evidente che, nei momenti di crisi, qualcuno ritiene di risolvere le questioni e trovare semplificazioni attraverso discriminazioni, come stiamo vedendo in tante parti del mondo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Milano PRIDE. "La strada per i diritti -dice Sala- è sempre lunga, ma è importante dare la dimostrazione che non si smette mai e non si deflette rispetto anche ai nostri doveri. Parlo del mio dovere e del dovere dei politici". Anche qui "non è facile, però vedo che c'è una grande comunità che ha voglia di fare".

(foto Lapresse)



PRIDE: DE MAGISTRIS "NAPOLI CITTÀ DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ CIVILI"

"PRIDE a Napoli, nella città dei diritti e delle libertà civili. Si deve lottare ancora per la completa applicazione dell'uguaglianza delle persone come scolpito in Costituzione, soprattutto di fronte ad un Parlamento che non ha la volontà di prevedere diritti per coloro che ne sono ancora privi". Lo afferma Luigi de Magistris che anche quest'anno ha partecipato al Napoli PRIDE. "La comunità LGBT è fatta di persone ricche di umanità e di energia per costruire un mondo migliore. Sarò sempre in lotta dalla parte giusta anche per rimuovere ostacoli politici ed istituzionali che impediscono alla Costituzione di vivere", ha concluso l'ex Sindaco di Napoli presente oggi pomeriggio in Piazza Municipio alla partenza del Napoli PRIDE.

OMOFOBIA: DE MAGISTRIS, 'NAPOLI CITTA' DEI DIRITTI MENTRE IL PARLAMENTO NON APPLICA COSTITUZIONE'

"Pride a Napoli, nella città dei diritti e delle libertà civili. Si deve lottare ancora per la completa applicazione dell'uguaglianza delle persone come scolpito in Costituzione, soprattutto di fronte ad un Parlamento che non ha la volontà di prevedere diritti per coloro che ne sono ancora privi". Lo afferma Luigi de Magistris che anche quest'anno ha partecipato al Napoli Pride. "La comunità Lgbt è fatta di persone ricche di umanità e di energia per costruire un mondo migliore. Sarò sempre in lotta dalla parte giusta anche per rimuovere ostacoli politici ed istituzionali che impediscono alla Costituzione di vivere", ha concluso l'ex Sindaco di Napoli presente oggi pomeriggio in Piazza Municipio alla partenza del Napoli Pride.