Puff Daddy arrestato per abusi sessuali ai danni di una ex pornostar

Puff Daddy è stato arrestato a New York dopo numerose accuse di violenza sessuale

Sean 'Diddy' Combs, meglio conosciuto con il nome d'arte di Puff Daddy, è stato arrestato a New York dopo che sono state presentate nei suoi confronti una serie di denunce per violenza sessuale. "Gli agenti federali hanno arrestato Sean Combs sulla base di un atto d'accusa depositato nel distretto meridionale di New York", ha detto il procuratore Damian Williams. Ulteriori dettagli sulle accuse dovrebbero essere svelati in settimana.

L'avvocato di Puff Daddy, Marc Agnifilo, ha spiegato in un comunicato stampa che il rapper si trovava "volontariamente" in città in quanto si è lì trasferito. Il suo cliente, continua il legale, si dice deluso "dalla decisione dell'Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di portare avanti quello che riteniamo essere un procedimento giudiziario ingiusto contro Combs".

Come riporta l'Ansa, Puff Daddy a luglio è stato denunciato dall'ex attrice porno Adria English per violenza sessuale. In totale però sono nove le denunce presentate nei confronti del rapper dal novembre 2023. In una di queste la sua ex compagna 'Cassie' Ventura lo descrive come un uomo dal comportamento "violento" e "deviante". Puff Daddy dal canto suo ha negato fermamente tutte le accuse.