Purgatori curato per un tumore al cervello ma lo aveva ai polmoni. L'inchiesta

Morte Purgatori, i sospetti dei familiari dopo la radioterpia. Una nota clinica romana finisce nel mirino

La morte di Andrea Purgatori diventa un giallo. Aperta un'inchiesta sulla scomparsa del giornalista investigativo di La7, per i familiari dietro al decesso del proprio caro ci sarebbe stato un incredibile errore diagnostico: "Gli facevano la radioterapia al cervello invece che ai polmoni". Secondo la famiglia, nelle tre cliniche romane in cui è stato ricoverato in seguito alla diagnosi non è stato curato correttamente, c’è il sospetto che sia stato curato per un tumore al cervello invece che ai polmoni. La denuncia della famiglia su diagnosi e cure sbagliate - si legge su La Stampa - cita i nomi delle strutture e tutti quelli dei medici che lo hanno assistito fino alla morte.

L’indagine per omicidio colposo è in mano al procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e al pm Giorgio Orano. Che disporrà l’autopsia e analizzerà le cartelle cliniche portate in procura dai familiari. Gli investigatori sequestreranno anche la cartella clinica di Purgatori al policlinico Umberto I, dove è deceduto.