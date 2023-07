Morto Andrea Purgatori, conduttore e volto di Atlantide: aveva 70 anni

Dalla strage di Ustica al caso Orlandi: la carriera di successo di Purgatori

Il mondo del giornalismo perde un pezzo importante: questa mattina in ospedale a Roma è morto, dopo una breve fulminante malattia, il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori. Classe 1953 il conduttore aveva 70 anni. Lo riporta l'Ansa, citando la comunicazione ufficiale dei figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Purgatori, che aveva 70 anni, si era fatto conoscere, dalle pagine del Corriere della Sera per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica, a cui si dedicò per molti anni. Su Ustica scrisse anche la sceneggiatura di 'Il muro di gomma', diretto da Marco Risi. Era stato anche attore nel film 'Fascisti su Marte' diretto da Corrado Guzzanti e Igor Skofic.