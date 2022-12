Qatargate, altri 17mila euro trovati nella casa di Milano di Panzeri

Qatargate, perquisite a Milano le abitazioni della famiglia Panzeri

Ora dopo ora il Qatargate sembra assumere i contorni di uno scandalo epocale, persino più esteso di Tangentopoli, vista la sua portata continentale. Da Bruxelles dimissioni, sospensioni, perquisizioni e confische bipartisan. Oggi la Guardia di Finanza ha effettuato nuovi accertamenti presso le abitazioni di Milano e provincia riconducibili ad Antonio Panzeri, l’ex europarlamentare italiano, che hanno portato al sequestro di supporti informatici e documenti, oltre alla somma di 17 mila euro in contanti.

L’ordine di investigazione europea nell'inchiesta di Bruxelles è per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e Marocco. Attualmente, Panzeri è in stato di arresto fra gli altri dell'ex europarlamentare, della figlia, della moglie e della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili.



"I nemici della democrazia, per i quali l'esistenza stessa di questo Parlamento rappresenta una minaccia, non si fermeranno davanti a nulla. Questi attori malvagi, legati a paesi terzi autocratici, avrebbero utilizzato come armi Ong, sindacati, individui, assistenti e membri del Parlamento europeo nel tentativo di sottomettere i nostri processi. I loro piani malvagi sono falliti", ha dichiarato in Aula ha la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Qatargate: Metsola, procedura per stop vicepresidenza Kaili

“In via cautelare, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, ho destituito il citato vice presidente da ogni incarico e responsabilità connessi al suo ruolo di Vicepresidente e ho convocato una riunione straordinaria della Conferenza dei Presidenti per avviare una procedura di cui all'articolo 21 per porre fine al loro mandato di Vicepresidente nel tentativo di proteggere l’integrità di quest'Aula". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Qatargate, procura belga: mercoledì udienza per i 4 arrestati

La procura federale belga ha annunciato che le quattro persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, tra le quali la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, "compariranno mercoledì davanti alla Camera di consiglio" per una prima udienza. Intanto le perquisizioni hanno riguardato anche gli uffici del Parlamento europeo e dieci computer di assistenti parlamentari sono stati "conelati".

Qatar: Tarabella si autosospende da gruppo S&D

L’eurodeputato belga Marc Tarabella si è autosospeso dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Lo si è appreso al termine della riunione dello stesso gruppo. In questa sede Andrea Cozzolino ha reso noto di rinunciare all'incarico di coordinatore del gruppo per le emergenze.