Quindicenne ucciso, per il pm omicidio volontario

Cambia il capo di imputazione per il carabiniere che di aver fatto fuoco, uccidendolo, contro Ugo Russo, il 15 enne dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Il reato da eccesso colposo in legittima difesa passa a omicidio volontario. Nelle prossime ore ci sara' l'autopsia sul corpo del ragazzo e domani la convalida del fermo per il complice 17 enne, arrestato per tentata rapina.

Nel corso dell'indagine sulla morte di Ugo Russo è emerso anche che il ragazzo aveva in tasca un Rolex e una catenina d'oro. Aveva gia' commesso quindi un altro colpo prima di quello che gli e' risultato fatale. Il pm Simone de Roxas ha ascoltato anche la testimonianza della fidanzata del carabiniere 23 enne e soprattutto i primi risultati del medico legale.