Raccomandata, cosa succede se c'è l'avviso di giacenza e non la si ritira

Raccomandata, ecco come comportarsi quando la si riceve o manca l'avviso di giacenza se non la si ritira

La posta raccomandata è il sistema più comune utilizzato per inviare le comunicazioni amministrative più importanti come multe, tasse, bollette, contratti e altro. Questa è infatti la modalità preferita dalle PA per interagire con i cittadini. La raccomandata deve essere consegnata direttamente al destinario con tanto di firma sul documento a conferma dell'avvenuto ritiro.