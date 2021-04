Radio News 24 e le interviste in vendita: dopo Striscia arriva Mi Manda Rai3

Il caso delle interviste a pagamento su Radio News 24, dopo essere stato trattato in questo mese due volte da Striscia la Notizia, è approdato anche su Mi Manda Rai Tre sul terzo canale della Tv di Stato.

Radio News 24 contatta professionisti di ogni tipo per invitarli a essere intervistati sulla propria attività. Poi propone loro l'acquisto del file dell'intervista in diversi formati, qualora siano interessati. Di questa vicenda, che ha sollevato interrogativi a proposito della confusione tra intervista e pubblicità che si acquista, si è già occupata Striscia la Notizia, l'ultima volta sabato scorso.

Nella trasmissione di Rai3 interviene il direttore della Business Unit di Radio24 del Sole 24 Ore Federico Silvestri, perché la radio in questione non c'entra nulla col gruppo del Sole, ma ha un nome che può ingenerare confusione. Ci sono le testimonianze di due donne, entrambe intervistate da Radio News 24: Maria Isabella Amati Spinola, contattata in quanto appassionata di fotografia, e sua madre, Fiorbellina Spinola, proprietaria di un agriturismo. Ambedue hanno deciso di acquistare il file della loro intervista. Ma la seconda dopo averlo pagato l'ha ricevuto, la prima no, raccontano. E tutte e due non hanno avuto modo di ascoltare l'intervista in onda. Il video del programma è qui (dal minuto 28.00).