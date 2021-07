Raffaella Carrà, funerale. Il programma dell'addio a "Raffa"

Raffaella Carrà: è partito ieri dalla sua abitazione in zona Vigna Clara il corteo funebre. Ecco il programma del funerale.

Passato per diversi luoghi simbolo della carriera in Rai della "Regina della tv", per poi arrivare come destinazione finale in Campidoglio, nella sala della Promoteca, dove è allestita la camera ardente, il corteo ha visto centinaia, se non migliaia, di persone desiderose di dare l'ultimo saluto alla showgirl. La camera rimarrà aperta fino all'inizio del funerale.

Iniziato ieri, mercoledì 7 luglio poco prima delle 16, il corteo funebre per la scomparsa di Raffaella Carrà (nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni) è partito dall’abitazione della subrette nel quartiere Vigna Clara, nei pressi di Roma Nord. Il feretro di Raffaella, prima di giungere in Campidoglio dove avverrà il funerale, ha attraversato Roma, compiendo un “pellegrinaggio” passando per tutti i luoghi simbolo della sua carriera alla Rai. Dall'Auditorium del Foro Italico alla sede Rai di Via Teulada 66, dal Teatro delle Vittorie alla sede di Viale Mazzini 14, fino, appunto, alla Sala Protomoteca dove è allestita la camera ardente.

All’arrivo del feretro in Piazza del Campidoglio, la sindaca romana Virginia Raggi ha accompagnato nella sala della Promoteca l’ex compagno della “Regina della tv”, Sergio Japino, insieme ai famigliari. Nella camera è sempre presente la “colonna sonora” della carriera della Carrà con le sigle dei suoi programmi simbolo, oltre a una serie di foto che scorre su uno schermo dove viene ritratta in varie fasi della carriera. La camera ardente, rimasta allestita dalle 08.00 sino alle 12.00 e dalle 18.00 sino a mezzanotte, verrà chiusa intorno alle 12 di venerdì, prima dello svolgimento dei funerali. L’estremo saluto all’artista nata a Bologna, ma romana d’adozione, si terrà presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Piazza del Campidoglio.

Ad accompagnare l’enorme valanga di messaggi via web, non potevano mancare le dichiarazioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non. Da Laura Pausini, che sui social chiede di dedicarle una giornata di lutto nazionale, alla richiesta arrivata sia da Milly Carlucci che da Giulio Rapetti (Mogol) di intitolarle l'Auditorium Rai del Foro Italico. Ma non è tutto. I saluti per Raffaella Carrà continuano anche fuori dal Belpaese: in Argentina è diventato virale (ha già oltre mezzo milione di visualizzazioni) un video, rilanciato dal presentatore televisivo e radiofonico Javi Fernandez, in cui sono riprese persone comuni che ballano e cantano al ritmo di "Fiesta''.